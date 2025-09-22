Faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolcu taşıyan minibüs alev alev yandı. Sürücünün dumanı anında fark edip, yolcuları tahliye etmesiyle üzücü bir olayın yaşanmasına engel olundu.

Olay, İlçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlçe merkezinden Karyağdı Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan V.Ş. idaresindeki minibüsün motor kısmından yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, minibüsü sağa çekip yolcuları tahliye etti. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken, minibüs biranda alevlere teslim oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.