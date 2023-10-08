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  • Facianın eşiğinden dönüldü! 2 ev ve çok sayıda yapı küle döndü
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Facianın eşiğinden dönüldü! 2 ev ve çok sayıda yapı küle döndü

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Facianın eşiğinden dönüldü! 2 ev ve çok sayıda yapı küle döndü
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Alpı köyünde, Ahmet Kurt'un evinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler Ahmet Çaycı'nın evine, ardından ahır ve 2 samanlık ile diğer 2 eve sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında Kurt ve Çaycı'nın evi ile 2 samanlık ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde de hasar meydana geldi.

Ayrıca ahırdaki 22 büyükbaş hayvanın yanı sıra 6 köpek telef oldu.

Samanlıklarda bulunan 20 ton hububat ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangından etkilenen aile için bölgeye AFAD ekipleri tarafından 1 adet konteyner kuruldu.

Ahmet Kurt'un evinde yaşayan damadı Salim Kızılkaya, gazetecilere, akşam saatlerinde akrabasına misafirliğe gittiğini ve komşularının evinin yandığını haber verdiğini söyledi. Kızılkaya, "Kurtardığımız, birisi yanık birisi sağlam iki traktörüm başka da bir şey kalmadı." ifadesini kullandı.

Kızılkaya, AFAD ekiplerinin konteyner getirdiğini ve geçici bir süre burada kalacaklarını kaydetti.

İtfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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