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Facianın yaşandığı otelde işlemler tamamlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında soğutma ve arama kurtarma işlemleri tamamlandı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Facianın yaşandığı otelde işlemler tamamlandı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı.

Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

JAK Ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.

  • Bolu Kartalkaya
  • Yangın faciası
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