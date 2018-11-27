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Faciayı önlemek için canlarını verdiler

Sancaktepe Fırtına Sokak, dün helikopter kazasıyla sarsıldı. Binaların arasına düşen eğitim helikopterindeki 4 asker şehit olurken, kahramanların olası faciayı engellemek için büyük çaba sarf ettikleri öğrenildi.

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İstanbul Sancektepe’de mahalle arasına askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Dün sabah 10.30 sularında Samandıra’dan eğitim maksadıyla kalkış yapan UH-1 tipi helikopter, bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybedince pilotlar büyük bir faciayı önleyecek kararı aldı.Kahramanlar helikopteri son bir manevrayla en uygun nokta olarak gördükleri Fırtına Sokak’taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi.Ancak helikopter 4 katlı binanın çatısına çarparak, sokağa düştü. İki subay, 1 uzman çavuş ve  astsubay şehit oldu. Kazada yaralanan Astsubay Ö.Y. hastanede tedavi altına alındı.

VATAN SİZE MİNNETTAR 

Şehitlerin son andaki manevrası çok sayıda can kaybının yaşanmasına engel oldu. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Korkunç olayın ardından bölgeye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu. Akar, “Kahramanlar hiç kimseye zarar vermeden  iniş gerçekleştirmek için çaba göstermişler. Bunu da sağlamışlardır. Onları toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettar” ifadesini kullandı..

ARTIK ÜRETİLMİYOR

Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden UH-1’ler ilk uçuşunu 1956’da yaptı. En son üretimi 1976’da yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD, bu helikopterleri 2004’te kullanmama kararı aldı.

UH-1’İN 5. KAZASI 

Türkiye’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. 2002’de Bandırma’da inişe geçen helikopterin düşmesi sonucu 6 asker yaralandı. 2006’da ise Erzincan’da yüksek gerilim hattına çarpan helikopterdüştü, 5 asker şehit oldu. 2006’da da Kocaeli’de UH-1 yere çakıldı, Bu kez 3 askerimizi kaybettik. 2011’de Sincan’da yaşanan kazada ise 5 subay şehit oldu.

ANNE ACIYA DAYANAMADI

Şehit Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan›ın acı haberini polis olan kardeşi annesine verdi.  Evladını kaybetmenin üzüntüsüyle baygınlık geçiren anne Şermin Şaylan’a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞEHİT 1 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever’in Bursa’daki ailesi de haberi alıralmaz İstanbul’a hareket etti. Şehit Yurtsever’in 2017 Temmuz’unda dünya evine girdiği ve uzun zamandır İstanbul’da görev yaptığı bildirdi.

BABA, KÖY KORUCUSUYDU

Uzman Çavuş Şahin Aslan’ın ailesinin Bitlis´in Güroymak ilçesinde yaşadığı bildirildi. Evli ve 3 evladı olan şehit Şahin Aslan’ın acı haberini alan baba Adem Aslan’ın da emekli güvenlik korucusu olduğu belirtildi.

ANKARA’DA DEFNEDİLECEK

Askeri yetkililer Astsubay Emre Vahit Bekli’nin Ankara’da yaşayan ailesine acı haberi verdi. 1yıllık evli olan şehidin cenazesinin İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından Ankara’daki Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. 

 

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