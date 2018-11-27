Faciayı önlemek için canlarını verdiler

İstanbul Sancektepe’de mahalle arasına askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Dün sabah 10.30 sularında Samandıra’dan eğitim maksadıyla kalkış yapan UH-1 tipi helikopter, bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybedince pilotlar büyük bir faciayı önleyecek kararı aldı.Kahramanlar helikopteri son bir manevrayla en uygun nokta olarak gördükleri Fırtına Sokak’taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi.Ancak helikopter 4 katlı binanın çatısına çarparak, sokağa düştü. İki subay, 1 uzman çavuş ve astsubay şehit oldu. Kazada yaralanan Astsubay Ö.Y. hastanede tedavi altına alındı.

VATAN SİZE MİNNETTAR

Şehitlerin son andaki manevrası çok sayıda can kaybının yaşanmasına engel oldu. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Korkunç olayın ardından bölgeye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu. Akar, “Kahramanlar hiç kimseye zarar vermeden iniş gerçekleştirmek için çaba göstermişler. Bunu da sağlamışlardır. Onları toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettar” ifadesini kullandı..

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