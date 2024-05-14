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Fahiş fiyat artışına sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı bozuyor. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz.' dedi.

14 Mayıs 2024 Salı 14:50 - Güncelleme:
Fahiş fiyat artışına sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Toprağı gergef gibi işleyen çiftçilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Alın terleriyle toprağı sulayan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

* Çiftçi kardeşlerimize sadece tarıma katkıları için değil, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız.

* Birileri uçakları görünce bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi.

* 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için atılanların başında çiftçiler vardı. Çiftçilerimizin vatanperverliğini ,fedakarlıklarını, cesaretlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

* Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz.

* Son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. Yıl sonuna kadar 91 milyar lira ödemeye ulaşacağız.

* Birileri Türkiye'nin tarım politikasını kötülüyor. Bu iddialar çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"

* Son 21 yılda hem toprağa hem de toprağı bizim için işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk.

* Türk tarımının kaderini değiştirebilmek, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, sorunlara kalıcı, pratik ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık.

* Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık.

* Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.

* Türkiye, 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti.

* Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

* Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz.

* Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız.

  • Ziraat Odaları
  • Danışma Kurulu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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