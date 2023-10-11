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Fahiş fiyat artışları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır yaptırım olacak, nefes aldırmayacağız

26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde fahiş fiyat artışlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dengesiz fiyat artışlarını yakın takibimize aldık. Ağır yaptırım olacak, nefes aldırmayacağız.' dedi.

11 Ekim 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Fahiş fiyat artışları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır yaptırım olacak, nefes aldırmayacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Siz kıymetli katılımcılara teşekkür ediyorum. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. 6 Şubat nedeniyle ödül törenimizi ileri bir tarihe ertelemiştik. 7 ay sonra bugün gerçekleştiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini deprem bölgesindeki ihya konuları oluşturuyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon lira kaynak tahsis edeceğiz.

Önümüzdeki 3 yıl boyunca depremzede şehirlerimizin ihyası için toplam 3 trilyon lira tutarında bir kaynak kullanacağız. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi depremzedelerimizi sırf siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.

Alınan tedbirlerle otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı.

Bu kritik süreçte muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide fevri adımlardan geri döndük.

(Fahiş fiyat artışları...) Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız. Dengesiz fiyat artışlarını yakın takibimize aldık. Ağır yaptırım olacak, nefes aldırmayacağız. Tüketicilerimizin haklarını bilmesi ve haklarını kullanması önem arz ediyor.

Daha 1 ay öncesine kadar güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken bugün artık indirimleri hatta kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz.

Tüketicinin korunmasıyla ilgili tüm taraflara önemli görevler düşüyor. Esnafımızın rekabet ortamını koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor.

Müşterisinin hakkını gözeten tüm işletmelerimize ülkem ve milletim adına buradan teşekkür ediyorum.

2022 yılında 600 bin tüketicimizin yaşadığı sorunlar tüketici hakem heyetleri aracılığıyla çözüme kavuşturuldu.

Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız.

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