Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok... Bakan Bolat: Vatandaşın alım gücü ve gıda güvenliği önceliğimiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını belirterek, tarımsal üretimi artırmayı ve vatandaşların temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

AA16 Eylül 2025 Salı 00:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi.

Hükümet olarak temel hedeflerinin, tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların gıda ve tarımsal ürünlere makul fiyatlardan ulaşmalarını kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Bolat, söz konusu hedef doğrultusunda üreticilerle olduğu gibi başta tüketiciler ve tarım-gıda sektörünün tamamıyla yakın işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Bolat, gıda sektörünü geliştirip, büyütmeyi amaçlayıp, tüketicileri alışverişte fahiş fiyata ve stokçuluğa karşı korumayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında yer alan ülkemiz iç piyasasında dengeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıyı inşa ederek, vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz. Toplantımızda ilgili bakanlıkların kurmaylarıyla 2025 yılının ilk 8 ayının genel değerlendirmesini yaptık ve alınacak yeni tedbirleri, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ele aldık. Bakanlıklar olarak, üreticilerimizle ve sektörlerimizle yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek, ülkemizin tarım ve gıda sektörlerini kapsayan güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz."

