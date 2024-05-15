Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasına yönelik kanun TBMM'de

Bölüm üzerinde söz alan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, ekonomik hayatta yaşanan değişim ve dönüşümün birtakım konularda yeni hukuki düzenlemeleri zaruri hale getirdiğini, bu konuda da Meclise önemli görevler düştüğünü söyledi.

Gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlar konusunda yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve stokçuluk girişimlerinin piyasa dengesine zarar vererek vatandaşların mağduriyet yaşamasına sebep olduğunu belirten Erkan, "Teklifle mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla idari para cezalarının artırılmasını ve idari yaptırımların kapsamının genişletilmesini planladık." dedi.

Tüm idari yaptırımlara rağmen piyasalarda arz talep dengesizliğine neden olan faaliyetlere ısrarla devam eden stokçulara karşı daha farklı bir yaptırım uygulama zorunluluğunun doğduğunu ifade eden Erkan, "Bu bakımdan teklifte, bir takvim yılı içinde en az 3 defa stokçuluk yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine 6 güne kadar kapatma cezası verilmesi öngörülmektedir. Kapatma tedbirlerinin süresinin belirlenmesinde ticari hayatın genel akışının korunması ve yaptırımların ölçülmesi hususları dikkate alınmıştır." diye konuştu.

Necmettin Erkan, teklifin yasalaşmasıyla, şirketlerin kurumsallaşması sürecinin hızlanmasını ve uygulamada yaşanan çeşitli sorunların çözüme kavuşmasını beklediklerini söyledi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yapılan düzenlemenin işleyişi kolaylaştıracağını, esnafı ve tüketicileri korumaya yönelik önemli değişiklikleri hayata geçireceğini vurguladı.

Son dönemde stokçuluğun Türkiye'de ve dünya genelinde ciddi bir sorun haline geldiğini aktaran Sedef, şunları kaydetti:

"Bu sorun, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına, fiyatların gereksiz yere yükselmesine neden olmaktadır. Stokçuluk, mal veya hizmetlerin talep artışı beklentisiyle depolanması ve daha sonra yüksek fiyatlarla satılması anlamına gelmektedir. Bu durumda tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere erişimi kısıtlanırken fiyatlar da fahiş seviyelere çıkmaktadır. Özellikle, salgın ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda stokçuluk daha da yaygın hale gelmektedir. Görüştüğümüz bu düzenlemeyle stokçuluğun engellenmesi için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmaya çalışılmaktadır."

Teklifin tümü ile birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeler üzerinde bulunan önergelerin görüşmelerine geçildi.