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Fahiş fiyatla ürün sattığı öne sürülen esnaf, müşteri gibi davranan polislerce yakalandı

Kırşehir'de maske, dezenfektan ve tıbbi giysileri fahiş fiyatla sattığı iddia edilen esnaf polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

AA05 Nisan 2020 Pazar 12:29 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:34
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Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kent merkezinde yüksek fiyatlarla dezenfektan ürünleri, maske ve tıbbi kıyafet satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Kırşehir Defterdarlığı, Kırşehir Ticaret Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda sivil polis ekipleri, medikal ürünler satılan iş yerinde müşteri gibi davranıp maske ve dezenfektan talep etti.

İş yeri sahibi G.D'nin yüksek fiyat talep ettiği öne sürülen ürünleri alan polis ekiplerinin dışarı çıkmasının ardından diğer ekipler, içeri girerek yasal işlem başlattı.

Polis, G.D'yi gözaltına aldı.

İş yerindeki evrakı kontrol eden ekipler, ürünlerin alış ile satış fiyatları arasında yüksek farklar olduğunu belirledi.

G.D'nin, koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığı zaman piyasadan maske, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini topladığı, talep artışının ardından fahiş fiyatlarla satışa sunduğu ileri sürüldü.

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