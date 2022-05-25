Fahiş kira artışları için hangi önlemler alınacak? Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız.

Bu pisti içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.

Buradaki bütün binalar korunacak. Kültür merkezi ulusal ve uluslararası fuarlar kütüphaneler olacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet alanında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak. Havalimanının kaldırılmasının ardından trafik yüzde 30-40 azaldı.

İşte dün yurt dışına kaçacaklarmış. Bular akşam düşünüyorlar nasıl bir iftira atsak da milleti boş işlere meşgul etsek.

Bu ülkede darbe olsa, tankın önüne ilk önce ben yatarım" diyordu ya kendisi. 15 Temmuz'da niye yatmadı peki? Bir açıklasanıza. Bu söylemleri hayretle izliyorum.

Yaptığımız havalimanı 'olmaz', Osmangazi Köprüsü 'olmaz', millet bahçesi 'olmaz', şehir hastanesi yapıyorsunuz 'olmaz'. İnanın bunlar neye 'olmaz' dediklerini de bilmiyorlar.

Bunların zihniyeti köhneleşmiş bir zihniyet. Bu 6'lı masa var ya. 6'lı masanın etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Atatürk adı üzerinden istismarlarla, inançlarımız üzerinden yanlış, yalan söylemlerle süreci baltalamaya yönelik siyaset güdüyorlar.

Katarlılar buradaki yeşil alanı alıp ne yapacak. Hiçbir geliri olmayan, tamamen sosyal. Bunu neden alsınlar ya. Akla ziyan senaryolar üretiyorlar, tabii algı peşinde koştukları için yapıyorlar.

İlk etapta yaptığımız alanın maliyeti 2 milyar 175 milyon TL. TOKİ Başkanlığımız ihalesini yaptı. Sayıştay denetimine tabii bir kuruluştur TOKİ. TOKİ denetime tabii değilmiş. O zaman KİT komisyonunda Meclis'te hesap veren hangi TOKİ?

Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç diken iktidarı biziz. Avrupa'da 1. dünyada 5'inciyiz. Nerede bir çevre projesi varsa o projenin peşinden koşuyoruz. İstanbul'da sadece 13 millet bahçesi bitirdik.

Tüm dünyanın yaşadığı bir enflasyon ve tedarik problemini hepimiz görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarihlerinde görüşmemiş enflasyonları görüyorlar. Yurt dışında Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da gerek konut gerek gayrimenkul satışıyla alakalı, kira değerleriyle alakalı problemler yaşıyorlar.



Biz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünyaya örnek olacak projeler yürütüyoruz. Devlet olarak Cumhurbaşkanımız süreçle ilgili tüm desteklerin yapılması talimatını veriyor. Tüm bakanlıklarımız konularıyla ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yürütüyor.

Her konuda milletimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Pandemi ile birlikte konut arzında yaşanan sıkıntıları da takip ettik. 2 sene önceye döndüğümüzde o zamanki Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la birlikte Cumhuriyet tarihimizin en büyük kampanyasını yaptık vatandaşımız mülk edinsin diye. Satış rekorları kırdık. Stokların tamamını da eritmiş olduk.

Gelinen süreçte tedarik zincirinde ciddi problem var. Biz ihracat rekorları kırıyoruz. Ancak Avrupa ülkelerinde, diğer dünya ülkelerinde bu üretime devam edemiyorlar. Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte tüm dünyaya örnek olacak bir tutum sergiliyoruz. Bu süreçte yaşanan tedarik sürecinin bozulmasıyla birlikte üretimde durağanlık oluştu. Yeni konut yapılma noktasında yavaşlama oldu. Biz orada devreye girdik.