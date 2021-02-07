07 Şubat 2021 Pazar 10:22 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 10:45

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"MİT'İ HEDEF ALMAK BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAK DEMEKTİ"

FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldığını belirten Altun, şunları söyledi:

"İstihbarat kurumları devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa eder. Bu anlamda hükümetin emrinde görev icra eden MİT'in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye'yi ve devletimizi hedef almak demekti.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir."

"AZİZ MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE HER TÜRLÜ HAİN GİRİŞİMİ BERTARAF EDECEKTİR"

Kumpasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığıyla bertaraf edildiğini hatırlatan Fahrettin Altun, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.

Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir."