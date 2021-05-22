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Güncel

Fahrettin Altun paylaştı.. Başkan Erdoğan, makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:03 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:07
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün makam aracını kendisinin kullandığı anların görüntülerine yer verdi.

Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın dün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı.

Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.

Altun, paylaşımında eserin "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce

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