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Güncel

Fahrettin Altun, SETA'nın '2019 Avrupa İslamofobi Raporu'nun tanıtılacağı web panelinin açılış konuşmasını yapacak

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, bugün saat 21:00'da SETA'nın “2019 Avrupa İslamofobi Raporu”nun tanıtılacağı web panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

20 Haziran 2020 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 19:34
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün saat 21:00'da SETA’nın "2019 Avrupa İslamofobi Raporu"nun tanıtılacağı web panelinin açılış konuşmasını yapacak.

İletişim Başkanı Altun, panel duyurusunu sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeleri kullandı.

"Küresel bir tehdit olan İslamofobi, Avrupa’da aralarında vatandaşlarımızın da olduğu milyonlarca Müslümanın hayatını tehlikeye atıyor."

"Bu akşam 21.00’de, 2019 Avrupa İslamofobi Raporu’nun lansmanı vesilesiyle, yükselen Müslüman karşıtı ırkçılığı konuşacağız."

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