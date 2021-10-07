Fahrettin Altun tek tek açıkladı! ''Yapacaklarımızın teminatıdır''

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:54

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında yatırımların anlatıldığı bir de video yer aldı.

Videoda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında son 20 yılda yapılan yatırımlardan örnekler paylaşıldı.

Bu kapsamda, 20 yılda 27 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapıldığı, havalimanı sayısının 26'dan 56'ya yükseltildiği, 22 bin 604 yataklı 17 şehir hastanesi inşa edildiği, Türkiye'nin aşılamada Avrupa'da 1, dünyada 7. sırada yer aldığı anlatıldı. Eğitim bütçesinin 10 milyar liradan 211 milyar liraya, üniversite sayısının 76'dan 207'ye, yükseköğretim yurt kapasitesinin 4 kat artarak 729 bine yükseltildiği belirtildi.

Spor tesisi sayısının 1575'ten 3 bin 907'ye çıkarıldığı anlatılan videoda, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığı ve 5,5 milyar yeni fidan dikildiğine yer verildi.

Ülke ekonomisinin 3 kat büyüdüğü, ihracatın 6 kat artırıldığı, Merkez Bankası rezervinin 27 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseltildiği, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 tarım ülkesinden biri olduğu bilgileri de videoda yer aldı.

Videoda, sosyal yardımların 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkarıldığı ve 2002-2021 yılları arasında 431 milyar lira sosyal yardım yapıldığı anlatıldı.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltıldığı, 81 ile doğal gaz ulaştırıldığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'a çıkarıldığı belirtildi.

Mavi Vatan'da yapılan çalışmaların da yer aldığı videoda, Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesinin İzmir'de, ikincisinin Hatay'da devreye alındığı, 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği hatırlatıldı.

Videoda, son 6 yılda 20 bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgüte katılımların bitirildiği bilgisine de yer verildi.

Savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıktığı aktarılan videoda, Anka, Bayraktar, Akıncı, Gökbey, Atak, Hürkuş, Milden projeleri, Altay tankı gibi yerli ve milli projeler de yer aldı.

Video, "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle sona eriyor.