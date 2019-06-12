Cumhurbaşkanlığı'ndan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun terörle mücadele vurgusu yaptığı mesajında "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız." dedi.

Son yapılan operasyolara ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: