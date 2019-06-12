Cumhurbaşkanlığı'ndan terörle mücadele mesajı

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Fahrettin Altun: Terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun terörle mücadele vurgusu yaptığı mesajında "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız." dedi.

Son yapılan operasyolara ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son 3 günde; Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi. İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı. Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e ulaştı.

Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız.

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