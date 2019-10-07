19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7481
  • 6,3197
  • 276.587
  • 104761
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fahrettin Altun: Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket ettiğini belirterek, ' Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin niyeti açık ve net. Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Kürt halkının düşmanı olan PKK ile savaşmak. DEAŞ ile mücadele etmek ve yeniden güçlenmesini önlemek. Suriye'nin PKK işgaline değil yerel bir yönetime ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
 
PKK'nın, kontrolü altına aldığı bölgelerde etnik temizlik yaptığını ve her türlü muhalefeti, özellikle de Kürt demokratları ortadan kaldırdığının pek çok uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından da kabul edildiğini vurgulan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
 
"SDG/YPG/PKK'nın bölgede DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'den daha güvenilir olduğunu düşünenler için kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. SDG/YPG/PKK, Trump'ın askerlerini çekme kararının ardından 3 bin 200 DEAŞ'lı mahkumu serbest bırakmayı görüşmüştü.
 
Türkiye şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir.
 
PKK'dan kurtarılan bölgelerde, teröristlerin işgali yerine Türkiye tarafından sağlanan hizmetler olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye'nin tüm Suriyeliler için yönetim ve güvenlik açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermiştir."

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti
 

POPÜLER HABERLER

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA