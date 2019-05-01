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Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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Altun, Twitter hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.

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