Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Altun, Twitter hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.
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