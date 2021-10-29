İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2021 Cuma / 23 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6083
  • EURO
    11,2016
  • ALTIN
    555.05
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahrettin Altun'dan AKM paylaşımı: 'Yaptırmayacağız' dediler
Güncel

Fahrettin Altun'dan AKM paylaşımı: 'Yaptırmayacağız' dediler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler, dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde.' ifadesini kullandı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 12:52
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından, açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İstanbul Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, AKM'ye ait görüntüleri, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." mesajıyla paylaştı.

Videoda, AKM'nin Gezi Parkı olayları sırasında tahrip edilmesi ve yeniden inşa sürecini anlatan görüntüler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak" şeklindeki konuşması ile AKM'nin yapımı tamamlandıktan sonra çekilen görüntülerine de videoda yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.