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Fahrettin Altun'dan İdlib'deki alçak saldırıya tepki: Misliyle mukabele edilmiştir

İdlib'de 5 askerimizin şehit edildiği alçak saldırıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, 'Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.' dedi.

10.02.2020  15:34 - Güncelleme: 10.02.2020  15:53

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de rejimin topçu atışı neticesinde 5 askerimizin şehit olduğu 5 askerimiz de yaralandığı açıklandı. Bakanlık, İdlib'de tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alındığı ve gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

İdlib'deki hain saldırıyla ilgili İletişim Başkanı Altun, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir." dedi.

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