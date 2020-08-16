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  • Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ demek yerine...
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Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ demek yerine...

İletişim Başkanı Altun, Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına ilişkin hedef saptırır değerlendirmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, 'Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum.' ifadelerini kullandı.

16 Ağustos 2020 Pazar 17:49 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 17:51
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Demokrat Parti'nin ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Tepkisini Twitter üzerinden gösteren Altun, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum" 

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