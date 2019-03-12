Fahrettin Altun'dan Kürtçe 'kardeşlik ve birlik' mesajı: Aynı bayrağın altında barış içinde yaşayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'ye gidişi sırasında helikopterden çekilen görüntünün yer aldığı video paylaşımında bulundu. Altun, videoda Züleyha'nın Kürtçe 'Merhaba' türküsüne de yer verdi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Hakkari mitingine geçerken helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu.
Altun, Twitter hesabından Kürtçe, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." anlamına gelen, "Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn. Silav li yekîtî û biratiyê. Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ." paylaşımında bulundu.
Fahrettin Altun'un paylaşımında Züleyha Ortak'ın seslendirdiği Kürtçe "Merhaba" şarkısı eşliğinde helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı videoya da yer verildi.
Altun, Twitter hesabından Kürtçe, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." anlamına gelen, "Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn. Silav li yekîtî û biratiyê. Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ." paylaşımında bulundu.
Fahrettin Altun'un paylaşımında Züleyha Ortak'ın seslendirdiği Kürtçe "Merhaba" şarkısı eşliğinde helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı videoya da yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.