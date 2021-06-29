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Fahrettin Altun'dan Odatv'nin asılsız haberine sert tepki! ''Bu ulusal güvenlik sorunu''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ODATV'nin yurtta silah başlıklı yalan haberinin ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Altun, 'Algı operasyonu, tetikçilik yapıldığını görüyoruz. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir' dedi.

29 Haziran 2021 Salı 10:26 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 10:54
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları:

"Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir"

"Algı operasyonu, tetikçilik yapıldığını görüyoruz"

"Sistematik yalanlarla, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışanlar, elbette işledikleri cürümler dolayısıyla hukuki olarak bedelini ödeyeceklerdir."

"İnternet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir."

"[ODATV'nin yalan haberi]Biz bu algı operasyonlarıyla, dezenformasyonlarla, yalanlarla, çarpıtmalarla her mecrada 'yaşasın hakikat' diyerek mücadele etmeye ve hakikati savunmaya devam edeceğiz."

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