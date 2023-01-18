İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7991
  • EURO
    20,4071
  • ALTIN
    1155.68
  • BIST100
    5413.3
Güncel

Faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı
ABONE OL

Ekipler, Bozova Mahallesi'nden N.D. isimli şahsın bahçesinde bulunan bin 500 TL değerindeki su saatinin çalınması, E.B. isimli şahsa ait ceviz bahçesinden bin 500 TL değerindeki su saatinin çalınması, M.K. isimli şahsın evinin deposundan 150 metre uzunluğunda 2 bin TL değerindeki makara elektrik kablosunun çalınması, O.M. isimli şahsın evinin depo kısmından 2 bin 100 TL değerindeki 3 adet su sayacının çalınması, Çomaklı Mahallesi'nden G.K. isimli şahsın bağ evinden su sayacının çalınması ve Yakaköy Mahallesi'nden R.Y. isimli şahsın evinden 2 adet su sayacının çalınması olayları ile ilgili olarak harekete geçti. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu olayların M.K., B.S. ve K.A.D. isimli şahısların gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine şahısların yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.