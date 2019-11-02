Faizsiz konut sektöründe ‘katılım bedeli iade’ dönemi

Şirketin yeni projeleri ve gelecek hedefleri düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Vakıfevim Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo ve Vakıfevim Genel Müdürü Nurullah Günay’ın katıldığı toplantıda yeni sistem hakkında bilgi verildi.

MÜŞTERİ BELİRLEYECEK

Serdar Kolo, sektörde ilk olacak birçok yeniliği de 1 Kasım itibariyle sunduklarını vurguladı. Katılım bedeli iadesi, murabaha yöntemiyle satış, mini tasarruf sistemi ve taksit seçiminin bu yeniliklerin başında geldiğini anlattı. Kolo, rekabet nedeniyle verilen düşük tutarlı katılım paylarının sektöre zarar verdiğini belirterek ‘sağlam tasarrufu’ şöyle anlattı: “Bu işi sağlam yapacağız. Müşteri istediği konut ya da otomobili ileri tarihli almak isterse normal maliyetle alacak. Ancak erken tarihte almak isterse maliyetleri artacak. Bu sistemle altyapımızı sağlam tutarak güçlü finansal yapımızı koruyacağız. Sürdürülebilir bir sistemle yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz.”

5 BİN TL İLE GİRİLECEK

Serdar Kolo sistemin detaylarını söyle anlattı: “Sektörde ilk kez katılım bedeli iadesini Vakıfevim sunacak. Bu bedel sadece sistemde kalındığı süre boyunca alınacak. Müşteri çıkmak isterse masrafları hariç tutularak iadesi yapılacak. Taksit artışları müşteri teslimatını aldığında değil kendi belirleyeceği tarihte olacak. Sektörde ilk kez sunulan bu hizmetle katılımcılara taksit tutarıyla ilgili bir özgürlük tanınacak. Sektörde ilk kez sunulan hizmetle katılımcılar 5 bin TL’ye kadar tutarlar için sisteme girebilecek. Sözleşmeden sonraki ay istediği tutarı alarak sağlık, eğitim veya özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Katılımcılar geri ödemesini ise 12 aylık eşit taksitle yapabilecek. Sektörde hiçbir kurumda uygulanmayan murabaha yöntemiyle (peşin alım, vadeli satış) alım-satımlar gerçekleştirilecek” açıklaması yaptı.