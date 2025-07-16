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''Falaaddin'' ve ''Binnaz''ın sahibine gözaltı kararı!

'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli fal bakma uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
''Falaaddin'' ve ''Binnaz''ın sahibine gözaltı kararı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verilerek banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde edip suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile bunların internet siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilerek fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre, fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. Şüpheli Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı da verilirken yürütülen soruşturma sürüyor.

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