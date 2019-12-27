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‘Falcao, River Plate’e dönebilir’

ARJANTİN basını, Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan bedelsiz olarak yıllık net 5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Radamel Falcao’nun devre arasında River Plate’e gidebileceğini yazdı.

27.12.2019  23:56 - Güncelleme: 27.12.2019  23:57

Don Balon Gazetesi, “Bomba! River’in istediği Falcao, Ocak’ta dönebilir” manşetiyle duyurduğu haberde Radamel Falcao’nun Türkiye’ye gitmesi büyük sansasyon yarattı ama şu anda işler pek yolunda gitmiyor. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı ve şu ana kadar 2 gol atması kabul edilebilir bir durum değil. Ocak’ta ayrılık olabilir. Ayrılığa hem Galatasaray hem de Falcao sıcak bakıyor. Türk ekibi nasıl sezon başında Falcao’yu bonservis ücreti ödemeden aldıysa herhangi bir ücret almadan da vermeye hazır. Falcao’nun aldığı ücretin biraz daha düşüğünü ödeyebilecek olan bir kulüp var, o da River Plate. Falcao, River yönetiminin taraftarlarından bir özür ve yeni bir motivasyon kaynağı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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