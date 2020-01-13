13.01.2020 08:12 - Güncelleme: 13.01.2020 08:12

Marmaray'dan Kanal İstanbul'a, 3. Köprü'den İstanbul Havalimanı'na varana kadar Türkiye'nin yaptığı tüm projelere karşı çıkan, aleyhinde çarpıtma haberler ve propaganda yapan Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulan yeniliği övdüğü paylaşımını Twitter'dan sildi.

ANINDA PAYLAŞIMI SİLDİLER

İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bekleyen yolcuların dinlenebilmesi için kurulan "sleepod"ları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, yapılan yeniliği yanlışlıkla överek sosyal medyada paylaştı.

"İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Yolcular rahata kavuşacak" başlığıyla haberi Twitter'da duyuran Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra apar topar bu paylaşımını sildi.