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Güncel

Farkındalık oluşturmak için kırmızı ışıklara ‘evde kal' yazıldı

Adıyaman'da kent merkezindeki tüm trafik sinyalizasyon sisteminde kırmızı ışıklara ‘evde kal' yazıldı.

IHA23 Mart 2020 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:10
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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Amirliği ekipleri korona virüsünden korunmak için yapılan ‘evde kal’ çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri kentin işlek caddelerinde bulunan sinyalizasyon sisteminde kırmızı ışıklara ‘evde kal’ yazısı yazdı.

Farkındalık oluşturmak için yazılan ‘evde kal’ yazısı vatandaşlar ve sürücülerin dikkatinden kaçmadı. Belediye ekiplerinin bu çalışmasını olumlu karşılayan vatandaşlar, ‘evde kal’ çağrılarını desteklediklerini dile getirdi.

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