Farklı adreslere yapılan operasyonlarda 102 kilo hint keneviri ele geçirildi

DHA 15 Mart 2022 Salı 12:26 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 12:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretine yönelik farklı tarihlerde 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Başakşehir'de depoya yapılan baskında koliler içerisinde paketlenmiş şekilde 69 kilo hint keneviri yakalandı. Küçükçekmece, Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanına düzenlenen operasyonlar ise toplamda 33 kilo hint keneviri, 13 kilo 240 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 1 adet tartı ve 28 bin 720 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan M.K., S.T., M.E.G., T.G, M.K, K.E., İ.H.B, ve V.K isimli 8 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.