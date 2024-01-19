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Farklı suçlardan aranan 921 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 921 şüpheli yakalandı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Farklı suçlardan aranan 921 şüpheli yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 20.00-22.00'de kent genelindeki 218 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1801 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1754 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Toplam 239 bin 150 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığı denetimlerde, farklı suçlardan aranan 921 şüpheli ile yoklama kaçağı 283 kişi yakalandı, 497 zanlı gözaltına alındı.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda 57 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 303 fişek, 2 kilo 921 gram uyuşturucu madde, 142 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği tespit edilen 64 bin 795 lira, 50 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Halka açık 623 yerin denetlendiği uygulamada, 8 iş yeri ve 35 kişiye idari işlem yapılarak 25 bin 700 lira ceza kesildi.

Uygulama kapsamında 32 yabancı uyruklu kişi için sınır dışı işlemi yapıldı.

Denetimlerde, 38 bin 266 araç ve 2079 motosiklet kontrol edildi, bunların 2 bin 264'ü ile 73 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç ise trafikten menedildi.

Uygulamada, toplam 2 milyon 171 bin 600 lira ceza uygulandı.

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