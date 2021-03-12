Farklı yerlerden 200 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızları, eldiven yakalattı

DHA 12 Mart 2021 Cuma 15:13 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 15:16

Kent merkezi ve Niksar ilçelerinde, son 6 ayda 8 farklı bölgeden toplam 200 bin TL değerindeki 4 bin 700 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldı. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, hırsızlık olaylarının, gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde yapıldığı tespit edildi. Araştırmalar sonucu şüphelilerin, metal kısmını çıkarmak için kabloları yaktıkları yer belirlendi. Harekete geçen ekipler, olay yerinde eldiven buldu. Eldivendeki parmak izinden yola çıkan jandarma asayiş ekipleri ve JASAT dedektifleri, şüphelileri tespit için yoğun çalışma gerçekleştirdi.

800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Dedektifler, 800 saatlik kamera kayıtlarını izleyerek, elde edilen bulgulardan 10 şüpheliye ulaştı. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde, suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yapılan çalışmayla 8 kablo hırsızlığı ve 1 evden hırsızlık olmak üzere 9 olay aydınlatıldı.