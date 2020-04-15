İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8564
  • EURO
    7,497
  • ALTIN
    377.253
  • BIST100
    95778.2
Güncel

Fas'ın F-16'larına Harpoon Block II Air füzesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas Hükümetine 10 AGM-84L Harpoon (Zıpkın) Blok II Hava Lansmanı füzeleri ve ilgili ekipmanı tahmini 62 milyon $ maliyetli olası bir Yabancı Askeri Satış'ını onayladı.

star.com.tr15 Nisan 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:13
ABONE OL

Fas, F-16'ları için aldığı bu füzeleri, kritik deniz yollarının etkili savunmasındaki yeteneklerini geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Harpoon Block II füzeleri, düşman gemilerine karşı hassas saldırı yapabilen havadan denize saldırı için tasarlanmıştır.

Yunan spiker: Dünya'ya meteor düşse bile Türkiye yapacaklarından geri kalmıyor

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bugün bu olası satış hakkında Kongreye bildirimde bulunmak için gerekli sertifikayı verdiğini duyurdu.

Toplam tahmini maliyeti 62 milyon dolar bu satışa ayrıca, yedek ve onarım parçaları, destek ve test ekipmanları, yayınlar ve teknik belgeler, personel eğitim ve öğretim ekipmanları, ABD Hükümeti ve yüklenici temsilcilerinin teknik yardımları, mühendislik ve lojistik destek hizmetleri ve diğer lojistik destek unsurları da dahildir.

F-15QA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Önerilen bu satışın uygulanması, yaklaşık beş yıl boyunca ABD Hükümeti ve yüklenici temsilcilerini içeren yıllık Fas ziyaretlerini gerektirecektir.

star.com.tr

Kovid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının takdire şayan dayanışması

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.