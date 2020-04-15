Fas, F-16'ları için aldığı bu füzeleri, kritik deniz yollarının etkili savunmasındaki yeteneklerini geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Harpoon Block II füzeleri, düşman gemilerine karşı hassas saldırı yapabilen havadan denize saldırı için tasarlanmıştır.
Toplam tahmini maliyeti 62 milyon dolar bu satışa ayrıca, yedek ve onarım parçaları, destek ve test ekipmanları, yayınlar ve teknik belgeler, personel eğitim ve öğretim ekipmanları, ABD Hükümeti ve yüklenici temsilcilerinin teknik yardımları, mühendislik ve lojistik destek hizmetleri ve diğer lojistik destek unsurları da dahildir.
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