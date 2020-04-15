star.com.tr 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:13

Fas, F-16'ları için aldığı bu füzeleri, kritik deniz yollarının etkili savunmasındaki yeteneklerini geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Harpoon Block II füzeleri, düşman gemilerine karşı hassas saldırı yapabilen havadan denize saldırı için tasarlanmıştır.

Yunan spiker: Dünya'ya meteor düşse bile Türkiye yapacaklarından geri kalmıyor Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bugün bu olası satış hakkında Kongreye bildirimde bulunmak için gerekli sertifikayı verdiğini duyurdu.

Toplam tahmini maliyeti 62 milyon dolar bu satışa ayrıca, yedek ve onarım parçaları, destek ve test ekipmanları, yayınlar ve teknik belgeler, personel eğitim ve öğretim ekipmanları, ABD Hükümeti ve yüklenici temsilcilerinin teknik yardımları, mühendislik ve lojistik destek hizmetleri ve diğer lojistik destek unsurları da dahildir.

F-15QA ilk uçuşunu gerçekleştirdi Önerilen bu satışın uygulanması, yaklaşık beş yıl boyunca ABD Hükümeti ve yüklenici temsilcilerini içeren yıllık Fas ziyaretlerini gerektirecektir.

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