Fas ve Ürdün'de koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları hız kazandı

AA 10 Mart 2020 Salı 21:29 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:29

Fas Hava Yolları Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet tarafından bu yönde alınan karar çerçevesinde İtalya'ya uçuşların, ikinci duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın, virüsün yayılmasıyla mücadele kapsamındaki önlemlerin bir parçası olduğunu belirtti.

Fas Sağlık Bakanlığı, gün içerisinde yaptığı açıklamada salgına yakalananların sayısının 3'e yükseldiğini ve hastalardan 89 yaşındaki Faslı bir kadının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada, bunun ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olduğu belirtilmişti.

Ürdün'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulunun, koronavirüsün ülkede yayılmasını engellemek için bir dizi karar aldığını ifade etti.

Cabir, alınan karar çerçevesinde yük taşıyan kamyonlar hariç Suriye ve Lübnan'a seyahatlerin çift yönlü durdurulmasının yanı sıra Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nın kapatıldığını açıkladı.



Bakan Cabir, Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelenlerin ülkeye girişinin yasaklandığını, Mısır ile deniz sınır kapılarının kapatıldığını, Bakanlar Kurulunun izin verdiği dışında ülkedeki uluslararası ve yerel tüm konferansların durdurulduğunu söyledi.



Irak ile Ürdün arasındaki kara yolu seyahatlerinin durdurulduğunu ve seyahatlerin sadece Bağdat ve Erbil Havalimanlarından yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Cabir, 24 Mart'ta Akabe Limanı'na ulaşması planlanan ve 700 turistle İtalya'dan gelecek olan geminin ülkeye girişinin de reddedildiğini sözlerine ekledi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.