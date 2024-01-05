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  • Skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti: Savcılıktan 'Fatih Altaylı' talebi
Güncel

Skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti: Savcılıktan 'Fatih Altaylı' talebi

Fatih Altaylı, 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti: Savcılıktan 'Fatih Altaylı' talebi
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Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı.

Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

- SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.

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