İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7176
  • EURO
    11,2331
  • ALTIN
    560.334
  • BIST100
    1575.67
Güncel

Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, adliyeye sevk edildi.

AA5 Kasım 2021 Cuma 08:30 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:30
ABONE OL

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı.

Aydın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adliyesine götürülecek.

- SÜREÇ

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.