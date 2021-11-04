İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2021 Perşembe / 29 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,709
  • EURO
    11,2246
  • ALTIN
    555.335
  • BIST100
    1572.07
Güncel

Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı.

DHA4 Kasım 2021 Perşembe 13:38 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:38
ABONE OL

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna başlandı. Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan hafıza kartının ise incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.