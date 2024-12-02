Fatih Belediyesi'nin “Doğaya Geri Dönüş Yeniden Doğuş” projesine ödül

Ödülü Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan adına sıfır atık merkezinden sorumlu işletmeler müdürü Fatih Erol aldı. Çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek teşkil eden proje, hem organik atıkların geri dönüşümüne hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

SEMT PAZARLARINDAN GÜBREYE YOLCULUK

Proje, semt pazarlarında oluşan sebze ve meyve atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmasını ve bu atıkların hızlı fermente kompost makineleriyle bir gün gibi kısa bir sürede gübreye dönüştürülmesini hedefliyor. Bu sayede çöp depolama sahalarına gönderilen atık miktarı azalırken, üretilen kompost gübre, ilçe genelindeki park ve bahçelerde kullanılarak toprağın verimliliğini artırıyor.

1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ VE YENİLİKÇİ KOMPOSTLAMA

Projenin hayata geçirildiği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Aksaray Mahallesi'nde hizmet veriyor. Kompost Tebliği'ne uygun şekilde kurulan sistemde kullanılan hızlı fermente kompost makineleri, kısa sürede yüksek verimli gübre üretimi sağlıyor. Günlük üretim kapasitesine sahip tesis, çevreye daha fazla organik atık kazandırılmasını mümkün kılıyor.

YEREL YÖNETİMLERDE ÖNCÜ BİR UYGULAMA

Fatih Belediyesi'nin uygulaması, semt pazarlarını organik atıkların toplanması için en uygun ortam olarak değerlendiriyor. Bu modelin diğer yerel yönetimlerde de yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanıyor. Proje, yalnızca atık yönetimini değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve çevre dostu şehircilik uygulamalarını da teşvik ediyor.

"ATIKSIZ MUTFAK" EĞİTİMLERİ İLE TOPLUMSAL BİLİNÇ

Merkezde düzenlenen "Atıksız Mutfak" atölyeleriyle, vatandaşlara geri dönüşüm, kompostlama ve atık yönetimi konularında eğitimler veriliyor. Atık oluşumunun azaltılması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar, organik atıkların kompost gübreye dönüşüm sürecini öğrenerek bu bilgileri günlük yaşamlarına entegre etme fırsatı buluyor.

KOMPOST GÜBRELER HEDİYE EDİLİYOR

Proje kapsamında üretilen kompost gübreler paketlenerek ziyaretçilere hediye ediliyor. Bu uygulama, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederken, atık döngüsünün daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Ayrıca, üretilen gübreler ilçe genelindeki park ve bahçelerde kullanılarak çevresel fayda sağlanıyor.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI

"Doğaya Geri Dönüş Yeniden Doğuş" projesi, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok yönlü bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor. Fatih Belediyesi'nin ödüllü projesi, çevre dostu yerel yönetim uygulamaları için örnek teşkil ederken, geleceğin sürdürülebilir şehirleri için yenilikçi çözümler sunuyor.

"İSRAF KARŞITI, DOĞAYA VE CANLI YAŞAMINA SAYGILI, ÇEVREYE DUYARLI PROJELERİMİZE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Zirvede açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan "Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde "Doğaya Geri Dönüş, Yeniden Doğuş" projemizle "Atık Yönetimi" kategorisinde ödüle layık görülmemiz dolayısıyla mutluyum. Projede katkısı olan arkadaşlarımızı kutluyorum. Geleceğimizi tehdit eden çevre sorunları tüm insanlığın ortak meselesi ve bu sorunların giderilmesi noktasında hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Kadim bir medeniyet merkezi olan Fatih'imizde toplumsal farkındalığın oluşmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan israf karşıtı, doğaya ve canlı yaşamına saygılı, çevreye duyarlı projelerimize öncelik veriyoruz. Bundan hareketle kanıksanmış tüketim alışkanlıklarının da; helal gıdadan temiz havaya yeşil alanlardan sıfır atık yaklaşımına kadar bütün alanlarda benimsediğimiz sürdürülebilirlik anlayışına paralel doğrultuda gelişmesini arzu ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Turan, bu ödülün evresel farkındalığın artırılmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken, Fatih Belediyesi'nin çevre duyarlılığı konusundaki öncülüğünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.