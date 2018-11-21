Fatih Portakal'dan büyük algı operasyonu: ‘Pancarcı isyanda’ haberi de yalan çıktı

FOX TV, algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Haber, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl erken yağan kardan dolayı şeker pancarı üreticilerinin ürünlerini sökememesini şeker üretiminde kriz varmış ve üretici zor durumdaymış gibi gösterdi.

Yürütülen algı operasyonuna yanıt ise Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü ve İlçe Ziraat Odası Başkanı ile pancar üreticilerinden geldi. Elbistan Şeker Fabrikası'nın müdürü Bahtiyar Özbey, iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek "Hiçbir aksaklık olmadan hem şeker üretimimize hem de pancar alımlarına devam ediyoruz. Kapasitemiz 4 bin ton olmasına rağmen üretici kapıdan dönmesin diye günlük 6 bin ton alım yapıyoruz. Şu ana kadar 250 bin ton pancar alındı. Günde 500 ton şeker üretimi yapıyoruz" dedi.

(Sabah)