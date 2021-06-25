Fatih Sahil Yolu'nda kamyon yangını

DHA 25 Haziran 2021 Cuma 08:51 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 08:51

Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında Yunus Kızıltepe'nin kullandığı 34 JG 3916 plakalı kamyon arıza yaptı. Kamyonun motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durdurulan kamyon, kısa süre içerisinde alev aldı. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kamyondaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kamyonun yanma anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.