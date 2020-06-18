Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'na demir atması havadan görüntülendi

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:43

İstanbul'dan 29 Mayıs'ta Trabzon Limanı'na uğurlanan 229 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki Fatih Gemisi, 1 Haziran'da Trabzon açıklarına ulaştı.

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan, 51 bin 283 groston ağırlığındaki geminin sökülen parçaları ise montaj için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtaran" isimli römorkörle İstanbul'dan Trabzon'a getirildi.

Açıkta bekleyen, 6. nesil olarak adlandırılan üst düzey teknoloji ve aktif konumlandırma sistemine sahip Fatih Sondaj Gemisi, Med Marine Holding tarafından gerçekleştirilen "operasyon"la 6 Haziran'da Albayrak Grubu'na ait Trabzon Limanı'nda 4 nolu rıhtıma demir attı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin 4,5 saat süren limana "demir atma operasyonu" havadan görüntülendi.

Holdingin operasyon sorumlusu Kemal Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

"Sektöründe Türkiye'nin önde gelen firması olarak Fatih'e hizmet vermekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, geminin Trabzon Limanı'na yanaşmasından bir gün önce yaklaşık 8 saat süren toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aksoy, geminin yanaşacağı rıhtımın derinliğinin yaklaşık 10,5 metre olduğunu vurgulayarak, "Burası sığ bir liman. Geminin su altında kalan bölümü 9 metre yani bize kontrol alanı olarak 1,5 metre kalıyor. Geminin yanaşması sırasında, çekici ve durdurucu olarak 55 tonluk iki römorkörümüz görev aldı." dedi.

Kemal Aksoy, Trabzon Limanı'na ait üç römorkörün de yanaşma sırasında geminin belirlenen alanın dışına sapmasını engellemek amacıyla operasyonda görev aldığını aktardı.

Operasyon sırasında 5 römorkörde 20, liman sahasında da 10 olmak üzere toplam 30 personelin görev yaptığını dile getiren Aksoy, operasyonun yaklaşık 4,5 saat sürdüğünü ve her aşamasının hem denizden hem havadan hem de karadan görüntülendiğini kaydetti.

Aksoy, geminin belirlenen alana yanaşmasının ardından, yaklaşık 800 ton ağırlığındaki kulelerin montajının gerçekleştirildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuleler denizden yaklaşık 100 metre yükseklikte. Geminin, 25 Haziran'da da limandan çıkışını gerçekleştireceğiz. Bu operasyon da 4 römorkör eşliğinde yapılacak. 70 ve 55 tonluk römorkörlerimiz eşlik edecek. Bu sefer daha da titiz bir çalışma olacak çünkü gemide kuleler olacak. Fatih gemimizi Karadeniz'de sondaj faaliyetleri için çıkarıp uğurlayacağız. Ülkemiz için değerli olan Fatih'e destek, hizmet vermek bizim için bir şeref meselesi."

Aksoy, operasyon süresince kendilerine her türlü desteği veren Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'e de teşekkür etti.