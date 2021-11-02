Fatih Tezcan hakkında ''hakimleri hedef göstermek'' suçundan dava açıldı

AA 2 Kasım 2021 Salı 20:44 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 20:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından, istinaf mahkemesi heyeti hakimlerine yönelik paylaşımı nedeniyle Fatih Tezcan hakkında, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2021 tarihli paylaşımlarda, "FETÖ'cü hakimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı 'ben senin karşında ayağa kalkamam, sen FETÖ'cüsün' diyen şahsıma, 'sen kimsin ki hakimleri araştırıyorsun' demenin iki manası olabilir. 1. mesleğimi unutmak, 2. tezgahları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?" ve "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet başkanı hakim M.H.Y'yi ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz." şeklinde ifadeler yer aldığı belirtildi.

Tezcan hakkında bu paylaşımları nedeniyle, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bilgisi verilen iddianamede, olabileceği tüm adreslerde arama yapılmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadığı ve ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

Daha sonra şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran 2021'de yakalandığı ve ifadesinin alındığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin ifadesinde, "bahse konu tweetleri kendisinin atmış olduğu, bu tweetlerin Anayasa'ya, AİHM kanun, karar ve içtihatlarına uygun olduğu, bir suç unsuru bulunmadığı, kamu güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir bilgi paylaşmadığı ve kimseyi hedef göstermediği" beyanında bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla, kime yönelik olduğu anlaşılacak şekilde terörle mücadelede görev almış görevlilerin hüviyetlerini açıklayıp yayınladığı ve hedef gösterme suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, Tezcan'ın, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tezcan, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.