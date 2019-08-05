Fatih ve Yavuz'a koruma kalkanı... Mavi Vatan’a çelik pençe

Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarını içerisinde sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerinin yanı sıra Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de bölgede sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye TCG Oruç Reis sismik araştırma gemisini de Doğu Akdeniz’e göndermeye karar verdi. Oruç Reis’in bölgeye gelmesi ile Türkiye 4 gemi ile sondaj faaliyetlerine devam edecek. Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinden rahatsız olan ve Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinden tek başına faydalanmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise Türkiye’ye yönelik tehditler savuruyor. Son olarak Rum kesimi Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapanlar hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

GERİ ADIM YOK, SONDAJA DEVAM

Rum kesiminin bölgede attığı tek taraflı adımlara ve bütün kışkırtmalara rağmen Türkiye uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinden vazgeçmiyor. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi (Navtex) ile Kıbrıs’ın adasının batısında çalışmalara başlayacağı 3 Mayıs’ta ilan edilen Fatih’in 3 Eylül tarihine kadar bölgede kalacağı duyuruldu. 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip olan ve 12 bin metre derinlikte sondaj yapma kabiliyeti bulunan Fatih, Ada’nın 60 kilometre batısında sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih’in sondaj yaptığı bölgenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) kaldığı iddia ediliyor. Ancak bu nokta Türkiye’nin deniz yetki sahaları içinde bulunuyor. TPAO da bu bölgede faaliyet yürütüyor.

TSK TARAFINDAN KORUNUYOR

Fatih Sondaj Gemisi başta olmak üzere sondaj faaliyetleri yürüten üç gemi bölgede yaşanabilecek her türlü istenmeyen olaya karşı TSK tarafından korunuyor. TSK’ya bağlı fırkateynler, korvetler, hücum botları, denizaltılar, helikopterler ve insansız hava araçları ile Doğu Akdeniz’de âdeta göz açtırmıyor. Savaş gemileri bölgede yasa dışı olarak faaliyet gösteren bütün unsurları yedi gün 24 saat izliyor. İzinsiz ve illegal faaliyet yaptığı tespit edilen bütün gemiler ikaz ediliyor ve gerektiğinde müdahale ediliyor.

KEMALREİS NÖBETİ BIRAKTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne oldukça yakın bölgede faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi bir an bile yalnız bırakılmıyor. Fatih’e en az bir savaş gemisi eşlik ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi oldukça yakın bir bölgede sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj gemisine bir süredir Deniz Kuvvetlerinin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden biri olan TCG Kemalreis refakat ediyordu. Görev süresini dolduran TCG Kemalreis, nöbeti Gabya sınıfı fırkateyn TCG Gökçeada’ya bıraktı.

SAT’LARDAN GÖRSEL ŞOV

Su Altı Taarruz ve Savunma Timleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de caydırıcılığını artıran en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Deniz Kuvvetlerinin en seçkin birliklerinden olan SAT’lar Doğu Akdeniz’de icra ettikleri eğitim faaliyetleri ile adeta gövde gösterisi yapıyor. Eğitim görevi kapsamında SAT timi “feastdrop”larla Sikorsky SeaHawk S-70 model helikopterlerden iple TCG Gökçeada fırkateynine iniş yaparken SAT timi senaryo gereği yasa dışı faaliyet gösteren gemiyi de ele geçirdi.

TCG GÖKÇEADA'NIN ÖZELLİKLERİ

Gabya sınıfına ait TCG Gökçeada fırkateyninin boyu, 138,3 metre. Ağırlığı 4.100 ton olan gemin maksimum hızı 30 knot. TCG Gökçeada’ da ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.

TCG'NİN KEMALREİS'İN ÖZELLİKLERİ

Barbaros sınıfına ait TCG Kemalreis fırkateynin boyu 116,7 metre. Ağırlığı 3.380 ton olan geminin maksimum hızı 32 knot. TCG Kemalreis’te helikopter pisti de bulunuyor.

(Türkiye)