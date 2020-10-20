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Fatih'te asayiş uygulaması: Umuma açık eğlence yerleri denetlendi

Fatih'te, Ulubatlı-12 asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında umuma açık eğlence yerleri denetlendi.

AA20 Ekim 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:18
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İstanbul Asayiş, Güven Timleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de 20.00-23.59 saatleri arasında 137 polisin katılımıyla ilçedeki umuma açık eğlence yerlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada, aranan 2 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ile 122 fişek ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 35 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden idari para cezası uygulandı.

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