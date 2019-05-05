Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Bestekar Musa Süreyya Bey Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairenin bir odasının zemini, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay sırasında zemini çöken odada bulundukları öğrenilen 1'i çocuk 5 kişi, çöken zeminle birlikte bodrum kata düştü. Çevredekilerin yardımıyla binadan çıkarılan 5 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, apartmanda bulunan diğer 2 dairede yaşayanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina, polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinin ardından mühürlenirken, tahliye edilen vatandaşların da geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiği bildirildi.