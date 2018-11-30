Fatih'te bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu
Fatih'te bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu. Evde ölü bulunan kişinin sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği ileri sürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Efe Ege Gültekin, Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Çıkmazı'nda bulunan 2 katlı binanın ilk katındaki evlerinde babası Taner Gültekin'in (38) hareketsiz yattığını gördü.
Gültekin, babaannesi Filiz Gültekin ve komşularına durumu bildirdi. Onların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinden ayrı, oğlu ve annesiyle yaşayan Gültekin'in yaklaşık bir haftadır sahte içki içtiği ve bundan zehirlenmiş olabileceği ileri sürüldü.
Gültekin'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.
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