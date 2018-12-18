Fatih'te bir petshopta patlama meydana geldi
Fatih'te hayvan yemi satılan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında 1 kişi yaralandı.
- DHA
Olay saat 16.15'te meydana geldi. Fatih Seyit Ömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Ardından iş yerinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Pet shop olarak belirtilen iş yerinde hayvan bulunmadığı, yem satışı yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.