Fatih'te çökme riski nedeniyle 2 bina boşaltıldı
Fatih'te çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 2 bina tahliye edildi.
- AA
Samatya Sahili Sokağı'nda bitişik halde bulunan 3 katlı 2 binadan birinin yan duvarında çökme meydana geldi.
Bunun üzerine, bölgeye itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolün ardından, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle 2 bina boşaltıldı.
Ekiplerin olay yerindeki tedbiri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.