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Fatih'te çökme riski nedeniyle 2 bina boşaltıldı

Fatih'te çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 2 bina tahliye edildi.

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Samatya Sahili Sokağı'nda bitişik halde bulunan 3 katlı 2 binadan birinin yan duvarında çökme meydana geldi.

Bunun üzerine, bölgeye itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolün ardından, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle 2 bina boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerindeki tedbiri sürüyor.

 

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