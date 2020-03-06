İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,095
  • EURO
    6,8878
  • ALTIN
    329.533
  • BIST100
    109102
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te dehşet: Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Güncel

Fatih'te dehşet: Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Fatih'te genç bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

DHA06 Mart 2020 Cuma 13:03 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:03

FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Türkiye'den gururlandıran buluş! Dünyada beş tane var

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

Bakan Varank'a yönelik suikast planı
Bakan Varank'a yönelik suikast planı

Bakan Varank'a yönelik suikast planı

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.