Fatih'te dehşet: Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Fatih'te genç bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
DHA06 Mart 2020 Cuma 13:03 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:03
FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
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