İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9605
  • EURO
    6,6646
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu
Güncel

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Fatih'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA27.12.2019  23:38 - Güncelleme: 27.12.2019  23:38

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Y. ve Mehmet A.A. adlı iki bekçi arasında tartışma çıktı. 


Bekçilerden biri silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Her iki bekçi de yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 


Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Bekçilerden Mehmet A.A.'nın açıkta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayir'den Libya hamlesi!
Cezayir'den Libya hamlesi!

Cezayir'den Libya hamlesi!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu
Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu

Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu

Kapatıldığı duyuruldu!
Kapatıldığı duyuruldu!

Kapatıldığı duyuruldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.