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  • Fatih'te demirli gemide korkunç kaza! Vinç devrildi 3 mürettebat yaralandı
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Fatih'te demirli gemide korkunç kaza! Vinç devrildi 3 mürettebat yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde demirli vaziyetteki bir gemide vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat, kıyı emniyeti ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Fatih'te demirli gemide korkunç kaza! Vinç devrildi 3 mürettebat yaralandı
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Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Ahırkapı Sahil açıklarındaki bir gemide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, demirli vaziyette bulunan ANKA SUN isimli geminin güvertesindeki vinç devrildi.

3 MÜRETTEBAT YARALI HALDE KURTARILDI

İhbar üzerine kıyı emniyetine bağlı KEGM-4 hızlı can kurtarma botu ve Kurtarma-7 Römorkörü ile İSAK itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan 3 mürettebatı kurtararak kıyıda bulunan sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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