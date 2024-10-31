Fatih'te demirli gemide korkunç kaza! Vinç devrildi 3 mürettebat yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Ahırkapı Sahil açıklarındaki bir gemide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, demirli vaziyette bulunan ANKA SUN isimli geminin güvertesindeki vinç devrildi.

3 MÜRETTEBAT YARALI HALDE KURTARILDI

İhbar üzerine kıyı emniyetine bağlı KEGM-4 hızlı can kurtarma botu ve Kurtarma-7 Römorkörü ile İSAK itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan 3 mürettebatı kurtararak kıyıda bulunan sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.